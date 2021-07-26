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12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

26.07.2021 22:35
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp terlik fırlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp terlik fırlattı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de alışveriş merkezlerinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen Orhan E. (43), S.E. (13) ve Aleyna Ş. (25), sağlık raporu için İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederken, S.E. ayağındaki terliği çıkartıp gazetecilere fırlattı. Sağlık raporu alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan E. ve Aleyna Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 12 hırsızlık olayından yakalanıp gazetecilere terlik atan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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