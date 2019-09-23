12 il ve kktc'de fetö operasyonu: 24 gözaltı
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KİLİS merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
KİLİS merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETO/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince 12 il ve KKTC'de, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 muvazzaf askerin de aralarında olduğu 24 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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