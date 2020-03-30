12 ilçeye bedel mahalle - Son Dakika
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12 ilçeye bedel mahalle

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre en kalabalık ve en az insanın yaşadığı ilçeler belli olurken, Altıeylül ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi, barındırdığı nüfusla 12 ilçeden daha fazla nüfusla dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre en kalabalık ve en az insanın yaşadığı ilçeler belli olurken, Altıeylül ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi, barındırdığı nüfusla 12 ilçeden daha fazla nüfusla dikkat çekti. En kalabalık ilçenin Karesi olduğu 2019 yılı ADNKS kayıtlarına göre en az insan yaşayan ilçe ise Marmara olarak kayıtlara geçti.


2019 yılı verilerine göre, Balıkesir'in toplum nüfusu 1 milyon 228 bin 620 olarak belirlendi. TÜİK'in her yıl açıkladığı illerin nüfus rakamlarında en kalabalık ve en az insan yaşayan ilçeler de belli oldu. Buna göre Balıkesir'deki en kalabalık ilçe 183 bin 84 kişi ile Karesi olurken, Marmara ilçesi de 9 bin 730 kişiyle en az insan yaşayan ilçe oldu. Nüfus verilerine göre il genelindeki bin 129 mahalleden Altıeylül ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi de nüfusuyla 12 ilçeyi geçerek en kalabalık mahalle olurken, Sındırgı'nın Çaltılı Mahallesi'nin 17 kişilik nüfusu da en az insan yaşayan mahalle sıralamasında sonunculuğa yerleşti.


En kalabalık ilçe Karesi


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Balıkesir'deki nüfusun ilçelere dağılımında en kalabalık ilçe Karesi oldu. 183 bin 84 nüfusa sahip Karesi ilçesini 181 bin 286 kişiyle Altıeylül ilçesi takip etti. Bandırma'nın nüfusu 156 bin 787 olarak belirlenirken, Edremit 155 bin 837, Gönen 74 bin 183, Ayvalık 70 bin 720, Burhaniye 60 bin 490, Bigadiç 49 bin 926, Susurluk 38 bin 704, Dursunbey 35 bin 122, Sındırgı 33 bin 253, İvrindi 32 bin 492, Erdek 32 bin 120, Kepsut 23 bin 142, Manyas 18 bin 936, Savaştepe 17 bin 844, Gömeç 14 bin 175, Balya 12 bin 932 ve Marmara 9 bin 730 olarak gerçekleşti.


12 ilçeden kalabalık mahalle


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nin nüfus yoğunluğu dikkat çekti. 2019 yılı verilerine göre Bahçelievler Mahallesi'nde 39 bin 845 kişi yaşamını sürdürürken, il genelindeki 12 ilçeden daha fazla nüfus olduğu belirlendi. Bahçelievler Mahallesi barındırdığı nüfusla 38 bin 704 nüfuslu Susurluk ilçesinden, 35 bin 122 nüfuslu Dursunbey ilçesinden, 33 bin 253 nüfuslu Sındırgı ilçesinden, 32 bin 492 nüfuslu İvrindi ilçesinden, 32 bin 120 nüfuslu Erdek ilçesinden, 27 bin 857 nüfuslu Havran ilçesinden, 23 bin 142 nüfuslu Kepsut ilçesinden, 18 bin 936 nüfuslu Manyas ilçesinden, 17 bin 844 nüfuslu Savaştepe ilçesinden, 14 bin 175 nüfuslu Gömeç ilçesinden, 12 bin 932 nüfuslu Balya ilçesinden ve 9 bin 730 nüfuslu Marmara ilçesinden daha kalabalık olduğu kayıtlara geçti. Açıklanan nüfus oranlarıyla Bahçelievler Mahallesi nüfusa göre Manyas, Savaştepe ve Gömeç'i 2'ye, Balya'yı 3'e ve Marmara ilçesini de 4 katladığı görüldü.


Çaltılı'da sadece 17 kişi yaşıyor


Balıkesir'deki en kalabalık mahalle Bahçelievler Mahallesi olarak belirlenirken, en az insan yaşayan mahalle de Sındırgı'nın Çaltılı Mahallesi olarak kayıtlara geçti. En kabalalık mahalle olan Bahçelievler'de 39 bin 845 kişi yaşarken, Sındırgı'nın Çaltılı Mahallesi'nde ise sadece 17 kişinin bulunduğu belirlendi. - BALIKESİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: İHA

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