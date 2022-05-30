12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
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12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

30.05.2022 17:37
12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele daire başkanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da bu sabah 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika


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