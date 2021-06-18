12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı (2)
40 KİŞE GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak, 'terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 61'e yükseldiğini açıkladı. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 40'ının yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi. Firari 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 12 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı (2) - Son Dakika