12 İlde Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde 20 kişi için gözaltı kararı verildi.

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde 20 kişi için gözaltı kararı verildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9'u görevde, 3'ü açığa alınan, 4'ü meslekten ihraç edilen, 1'i emekli, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi, 2 sivil mahrem abiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'da operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İzmitkocaeli

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