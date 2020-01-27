12 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Toplam 38 adrese baskın yapan ekipler 14 şahsı gözaltına alırken operasyon devam ediyor.



FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bylock programı kullandıkları belirlenen 30 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Van, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Mersin, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri İstanbul'da 13, Sakarya'da 1 şahsı gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şahsın yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilirken 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. - İSTANBUL