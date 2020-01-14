12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'il mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor
Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz'un iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 23:59:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]