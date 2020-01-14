12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
TOKAT merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'il mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince 12 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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