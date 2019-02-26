Son Dakika Haberleri: 12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı

12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı

53 dakika önce

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin 'joker' adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı.

12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin 'joker' adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda başkalarının yerine sınava girdiği belirlenen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Polis,  'joker' adını verdiği şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: DHA

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