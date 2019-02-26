Son Dakika Haberleri: 12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı

12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı

38 dakika önce

Adıyaman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan ve 8'ü joker 54 kişi gözaltına alındı.

12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan ve 8'ü joker 54 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Polis ekipleri 6 ay boyunca yaptıkları çalışmalar kapsamında Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa olmak üzere 12 ilde 58 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 8'i joker 2'si kurs yöneticisi olmak üzere toplam 54 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise sahte nüfus cüzdanları, kurusıkı tabanca ve bazı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık raporları alınan 54 kişi daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyon esnasında adreslerinde bulunmayan 4 kişinin ise yakalanması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği de öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

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