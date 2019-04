12'inci Sınıf Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Kahvaltısı Verildi

Çaycuma'da Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilerine moral ve motivasyon kahvaltısı düzenlendi.

12'nci sınıf öğrencilerine sınav öncesi moral olsun diye Seka Sosyal Tesisleri'nde verilen kahvaltıya, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, Okul Müdürü İsmail Ertop, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan okul müdürü İsmail Ertop, "Bu yıl 93 öğrenciyi mezun edeceğiz. Öğrencilerimizi biraz rahatlatmak, stresten uzaklaştırmak amacı ile böyle bir kahvaltı programı düzenledik. İlk defa Fen Lisesi mezunu vereceğimizden dolayı öğrencilerimizden büyük bir beklenti içindeyiz" diyerek sözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş 'a verdi. Baş, "Her mezuniyet yeni bir başlangıç demektir. Bu başlangıcı en güzel bir şekilde yapabilmeniz için buradayız. Bu başlangıcın kararını sizler vereceksiniz. Fedakarlık yapmanın kararını sizler vereceksiniz. Gelecekte yapacağınız mesleğin belirleneceği bir aşamadasınız. Onun için bizler istiyoruz ki sevdiğiniz bir mesleği yapın. Kim düzenli ve daha çok çalışıyorsa farkını gösterecek. Ben inanıyorum ki sizler bu farkı en iyi şekilde ortaya koyacaksınız" dedi.



Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(TSO) Zekai Kamitoğlu konuşmasında, önceki yönetim kurulu üyelerine okulu ilçeye kazandırdıkları için teşekkür etti. Öğrencilere başarılar diledi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, öğrencilere kendi zamanında ilçede lise olmadığı için İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını söyleyerek, "Sizler bizim gibi okumak için gurbet kahrı çekmek zorunda kalmadınız. Bu bir şanstır. Böyle bir okulun öğrencileri başarılı olması gibi bir mecburiyet sunuluyor. Eğitim sistemimiz her zaman için eleştirilmeye muhtaç. Gelişmiş batı ülkelerindeki gibi değiliz, mevcut durumumuz bu. Bu sınavları her şey olarak görmeyin. Hayatta başarılı olmak demek, iyi karne, iyi diploma almak değil. Sizin moral ve motivasyonunuza katkı vermek için buradayız. Çalışalım, gayret edelim ama aradığımız şey hayattaki genel başarı olsun. Bu sınav sistemi istenilen bir şey değil. Ama koşullar böyle. Bu koşullarda kendinize eziyet etmeyin. Stres yaparsanız başarınıza engel olur diye düşünüyorum. İyi yetişmiş, dünya çapında başarılı, bilim insanları lazım bize. İş hayatında benim en çok özlediğim şey iyi yetişmiş insandır" dedi.



Kaymakam Serkan Keçeli, eğitimin üç aktörü olduğunu söyleyerek, "Birincisi öğretmenleriniz ve eğitim ortamı, ikinci aktörünüz aileniz ve vakit geçirdiğiniz ortam. Başrol oyuncusu ise öğrencilerimiz yani siz. Diğer aktörlerimiz ne yaparsa yapsınlar, başrol oyuncusu rolünü iyi oynamazsa o ortamdan başarılı bir film ortaya çıkmaz. Hayatınızda bu kadar çalıştığız başka bir sene olmayacak. Bu sınav her şey değil. Bir yıl sonra aynı sınav girme hakkınız var. Ama bir yıl sonrasına güvenerek gevşeme yapmayın. Dişinizi sıkın. İki ay sonra bol bol gezin. Keyif yapın. Ama önümüzdeki iki ayı çok sıkı geçirin ve istemediğiniz bir meslek için tercih yapmayın. Bir daha denersiniz, size bu hak verilmiş" diyerek kahvaltı programı son buldu. - ZONGULDAK

