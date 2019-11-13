Son Dakika Haberleri: 12 ineği çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika 3. Sayfa 12 ineği çalıp kayıplara karıştılar - Son Dakika

12 ineği çalıp kayıplara karıştılar

7 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde 12 inek çalındı.

12 ineği çalıp kayıplara karıştılar, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde 12 inek çalındı. Hırsızlar, çaldıkları ineklerle birlikte kayıplara karıştı.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Heybet Doğan isimli köylüye ait 12 inek, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası durumun farkına varan Doğan, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından şahısların bulunması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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