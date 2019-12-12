12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı başladı - AMMAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı başladı - AMMAN - Son Dakika

12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı başladı - AMMAN

6 saat önce

Ürdün'de 12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı Yürütme Kurulu çalışmaları başladı.

Ürdün'de 12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı Yürütme Kurulu çalışmaları başladı.

Başkent Amman'da gerçekleştirilen ve bir gün sürecek konferansta, Kudüs'teki Filistinlilerin direnişi destekleme, Mescid-i Aksa başta olmak üzere bölgedeki mukaddesatı koruma, ortak insani değerler, birlikte yaşam ve hoşgörü başta olmak üzere birçok konu ele alınıyor.

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, açılışta yaptığı konuşmada, konferansın İslam aleminin yaşadığı istisnai koşullar altında, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi yönündeki tehlike ve girişimlere maruz kaldığı bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Halayile, işgalcilerin Kudüs'te yaptıklarının, İslam ümmetinin duygularını kışkırtmaktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Konferansın Yürütme Kurulu Başkanı olan Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh, Filistin davasının Suudi Arabistan ve yönetimi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma ise dinin, sorunun değil çözümün bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Cuma, "Ülkeler doğru bir din anlayışıyla inşa edilir." diye konuştu.

Pakistan Vakıflar Bakanı Nur el-Hak Kadiri de İslam ümmetine sevgi mesajı verdiklerini belirterek, "Bu asırda söylemi, diyaloğu ve nezaketi güncellememiz gerekiyor. Özellikle günümüzde Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi olaylar yaşıyoruz. Bu durum Pakistan'ın birçok kentinde de gösterilere neden olmuştu." dedi.

Kadiri, İslam ümmetinin aynı tutum içinde olması ve Batı toplumlarıyla ılımlı şekilde diyalog kurulması gerektiğine dikkati çekti.

Yürütme Kurulu'nda Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Fas, Endonezya, Pakistan, Gambiya ve Mısır bulunuyor.

12. İslam Dünyası Vakıflar ve İslami İşler Bakanları Konferansı başladı - AMMAN

Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:47 Kaynak: AA
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