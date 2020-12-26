"12. İstanbul Edebiyat Festivali", 28 Aralık'ta edebiyatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12.'si gerçekleştirilecek "İstanbul Edebiyat Festivali", 28 Aralık'ta başlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl online olarak, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını, akademisyenlerini, şair ve yazarlarını edebiyatseverlerle buluşturacak olan festival, 4 gün sürecek.

Her yıl farklı bir temayla İstanbulluların karşısına çıkan festival, bu sene doğumunun 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanıyor. Festivalde, "Yunus Söyler Dilimiz" üst başlığı etrafında tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin farklı yönleri ele alınacak.

"Yunus Emre bu topraklara hep güzellikler sundu"

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, UNESCO tarafından 2021 yılının "Yunus Emre Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bir farkındalık oluşturma amacıyla festivali, bu anlamda Yunus Emre'ye adadıklarını söyledi.

Bıyıklı, 2021 yılının sıkıntılardan uzak bir yıl olmasını temenni ederek, "2020 yılını Yunus'la uğurlayacağız 2021 yılını Yunus'la karşılayacağız. İnşallah onun bereketiyle yeni sene hastalıklardan, salgınlardan, sıkıntılardan uzak geçer. Yunus bu topraklara hep güzellikler sundu. Yaşadığı dönemde manevi bir doktor gibi halkın yaralarını sarıp iyileştirdi. Sorunların ortadan kalkıp esenliğe kavuşulmasında halka öncülük etti." dedi.

Yunus Emre'nin doğumunun üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen Türk milletine ferahlık sunmaya hala devam ettiğine işaret eden Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Büyük şahsiyetler ölmezler. Her dem yeniden doğarlar. Açın divanına bakın. Onun şiirleri, sözleri hala dipdiri. Şiiri çıkardığı yükseklik hala aşılamadı. O sadece söylemedi. Aynı zamanda incelikli yaşamıyla da hep önde oldu, örnek oldu. Cümle yaratılana karşı gösterdiği sevgisi ve engin müsamahasıyla Anadolu'yu mayaladı. Bu topraklar onun yaydığı ışıkla huzurun kardeşliğin vatanı oldu."

"Bugün çağın getirdiği buhranlardan çıkmak için Yunus gönlüne ihtiyacımız var"

Mahmut Bıyıklı, Yunus Emre'nin Türk kültürünü ve edebiyatını zenginleştirdiğini vurgulayarak, "Türkçeye ruh katmıştır. Yunus'tan beslenen edebiyatçıların dili hemen sevilmiş, Yunus'a uzak duranların metinleri millete sıcak gelmemiştir. Yunus çeşmesinden içen şairler gönül yapmış gönüle girmiştir. Bugün çağın getirdiği buhranlardan çıkmak için Yunus gönlüne ihtiyacımız var. Savaşların yerini barışın alması için Yunus diline ihtiyacımız var. Aziz bir millet olarak bu topraklarda ebediyen yaşayabilmemiz için Yunus'un Türkçesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin bir geçmiş değil, gelecek olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus, kırılmalar yaşayan toplumun bekasının sırrını saklamıştır şiirlerinin arasına. Sözleriyle ebediliğin şifresini vermiştir. Yunus sadece Yunus değildir. Yunus millettir, millet Yunus'tur. Yunus Anadolu, Yunus Türkiye'dir. Yunus'un sesinin yükseldiği yerde tefrika biter. Senlik benlik kalkar. Çünkü o birleyendir, birleştirendir. Toplayandır toparlayandır. Şimdi her zamankinden daha çok Yunus'un nefesine ihtiyacımız vardır. İşte İstanbul Edebiyat Festivali, bu gayelerle 'Dilimiz Yunus Söyler' diyerek on ikinci yürüyüşüne çıkmış, edebiyatın mevsiminin geldiğini şehre ilan etmiştir. Özetle 'Aşk gelecek cümle eksiklikler biter' demiştir. 'Ya ben öleyim mi söylemeyince' de diyen herkesi İstanbul'un edebiyat sahnesine davet ediyoruz. Gelin tanış olalım işi kolay kılalım."

Festival hakkında

"12. İstanbul Edebiyat Festivali" açılış programı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 12.30'da Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilecek.

Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in müzik dinletisiyle başlayacak festivalin ilk gününde "Yunus'a Bitimsiz Saygıyla" başlıklı oturumda Prof. Dr. Hayati Develi "Yunus'un Çağı, Eserleri ve Türkçesi" üzerine konuşacak, ardından "Yunus Sarı Çiçeğe Ne sordu?" oturumunda Ali Ural konuşma yapacak.

Yusuf Kaplan'ın "Yunus'un Durduğu Yer" söyleşisinin ardından İsmail Halis'in yönettiği "Türk Şiirinde Yunus" oturumuna geçilecek. Dr. Celal Fedai bu oturumda "Yunus'un Şiirlerinde Meydana Getirmenin Estetiği"ni ele alacak.

Mehmet Ali Tuncer ve Birol Cürgül'ün katılacağı "Tiyatroda Yunus Var mı" söyleşinin ardından Saadettin Acar "Sezai Karakoç'ta Yunus", Mahmut Coşkun ve Fatih Baha Aydın "Türk Romanında Yunus", D. Mehmet Doğan "Yunus'un Türkçesi" üzerine konuşacak. Günün son etkinliği ise Doç. Dr. Enes Kala'nın yöneteceği, Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın katılacağı "Yunus Emre'nin İzinde" oturumu olacak.

Festivalin ikinci gününde Dursun Gürlek, Nazif Tunç, İhsan Kabil, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Dursun Ali Taşçı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Prof. Dr. Mustafa Koç, Mehmet Mazak ve Sadık Yalsızuçanlar'ın katılacağı oturumlar gerçekleştirilecek.

"Yunus'un Çağrısı", Yunus'a Ömür Verenler", "Edebiyatçıların Yunus'u ve "Sinemada Yunus Dili- İrfani Sinema" gibi birçok başlığın ele alınacağı festivalin kapanış günü 31 Aralık'ta ise "2020 Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmesi" yapılacak.