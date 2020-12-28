"12. İstanbul Edebiyat Festivali" başladı - Son Dakika

"12. İstanbul Edebiyat Festivali" başladı

28.12.2020 15:47

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen "İstanbul Edebiyat Festivali" başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen "İstanbul Edebiyat Festivali" başladı.

Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde düzenlenen program, Hacı Arıcı'nın Kur'an-ı Kerim okumasıyla açıldı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl doğumunun 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanan festivalin açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, afet dönemlerinde edebiyatla soluklanmak gerektiğini söyledi.

Bıyıklı, festivali birçok zorluk ve engele rağmen açtıklarını belirterek, "Bu zor günler arasında bir nefes alalım diye festivali mutlaka yapalım istedik. Bugün tedbirlerimizi alarak açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında çevrim içi olarak herkese sesleneceğiz." dedi.

Bu yıl Yunus Emre'nin konuşulacağını hatırlatan Bıyıklı, "UNESCO tarafından bu yıl Yunus Yılı ilan edildi. Milletlerin kaçırmaması gereken bazı yıllar vardır. Bu sembolik yıllar da o açıdan önemlidir. Yunus Yılı'nın coşkuyla, neşeyle, Yunus neşvesiyle geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptığımız bu faaliyet de 2021'deki Yunus Yılı'na bir başlangıç olsun istiyoruz." diye konuştu.

Bıyıklı, 2020'yi Yunus'la uğurlamak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılını Yunus'un nefesiyle uğurlayalım ki 2021'e de Yunus'la ulaşalım. İnşallah Yunus'un bereketiyle 2021'de güzellikler yaşarız. Yunus yaşadığı devirde bütün yaraları sarmış, çağın zulümlerine karşı sevgiyle direnmiş, kavga edenlere sevgi demiş. Dolayısıyla Anadolu'nun geçirmiş olduğu Haçlılardan ve Moğollardan almış olduğu yaraları, o tek başına diğer irfan ordularıyla birlikte tamir etmiş, şifa sunmuş. Biz öyle inanıyoruz ki büyük şahsiyetler ölmezler. Yunus da ölmedi, şifacı yanını toplumumuzda, ülkemizde, Anadolumuz'da devam ettiriyor."

Festival Danışmanı Yazar-Şair Ali Ural da zor zamanlarda edebiyatçıların, milletlerinin yardımına koştuklarını söyleyerek, "Yunus Emre de bu ülkenin, bu toprakların zor zamanlarında bu toprakları ihya eden, o topluma bir dil bağışlayan biridir. Bunu festivalin ilerleyen zamanlarında hocalarımız konuşacaklar. Bir ülkeye bir dil bağışlamak nedir? Yunus Emre sadece bir dil bağışlamadı, aynı zamanda bir gönül de bağışladı. Kargaşanın hüküm sürdüğü, insanların sevgisizlik içerisinde birbirlerini yaraladığı bir toplumda kardeşliği esas kılmanın bir yolunu aradı ve bunu şiirle yaptı." ifadelerini kullandı.

Ural, Yunus Emre'nin sözlerinin sadece manası yönünden değil, şiir sanatı yönünden de son derece irtifası yüksek bir yerde durduğuna işaret ederek, "Bana göre Yunus Emre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şairidir." dedi.

Açılışta ayrıca Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konuştu.

Deneme, öykü, şiir ve roman dallarında ödüller verildi

Konuşmaların ardından festival kapsamında deneme, öykü, şiir ve roman kategorilerinde verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Deneme dalında Mustafa Özçelik, Muhit Kitap'tan çıkan "Anadolu'nun Gönül Dili Yunus Emre" kitabıyla ödüle layık görülürken; Mehmet Şeker, İz Yayınları'ndan çıkan "Geçti Dost Kervanı" eseriyle öykü dalında ödül aldı.

Ayrıca Şafak Çelik, Şule Yayınları'ndan çıkan "Geçkin Akşam Ahalisi" isimli kitabıyla şiir dalında, Kaan Murat Yanık da Turkuvaz Yayınları'ndan çıkan "Dünyasızlar" adlı kitabıyla roman dalında ödüle layık görüldü.

Aldığı ödülle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Mehmet Şeker, "Bu sene 12'ncisi düzenlendi festivalin ve Yunus Emre (konu olarak) seçildi. Çok isabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Yunus'un her zaman Türkçe'nin sultanı olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Gönülden sevdiğimiz bir büyüğümüz. Hikaye ödülünü benim 'Geçti Dost Kervanı' kitabıma layık gördüler. Bu sebeple teşekkür ediyorum." dedi.

Şeker, festivallerin özellikle sıkıntılı dönemlerde daha çok önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, "Edebiyatın hayatımızın içerisinde çok önemli bir yer tuttuğunu bugünlerde daha iyi anladık. Bu ve bunun gibi programlar bize çok faydalı olacak. İnşallah iyi bir program olur. Kitabım son iki senede yazdığım hikayelerden oluşuyor. Okumanızı tavsiye ederim. Hikayelerin hepsi benim için çok özel. İnşallah bu tür ödüllerin yeni hikayelere yol açacağını düşünüyorum. Okuyanlar da beğenirse çok mutlu olurum." açıklamasını yaptı.

Açılışın ardından kanun virtüözü Göksel Baktagir'in müzik dinletisiyle başlayan ilk gün programında, "Yunus'a Bitimsiz Saygıyla" başlıklı oturumda Prof. Dr. Hayati Develi "Yunus'un Çağı, Eserleri ve Türkçesi" üzerine konuştu, ardından "Yunus Sarı Çiçeğe Ne sordu?" oturumunda Yazar-Şair Ali Ural konuşma yaptı.

Festival hakkında

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl çoğunlukla online olarak, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını, akademisyenlerini, şair ve yazarlarını edebiyatseverlerle buluşturacak olan "12. İstanbul Edebiyat Festivali" 4 gün sürecek.

Festivalde "Yunus Söyler Dilimiz" üst başlığı etrafında tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin farklı yönleri konuşulacak.

Yusuf Kaplan'ın "Yunus'un Durduğu Yer" söyleşisinin ardından İsmail Halis'in yönettiği "Türk Şiirinde Yunus" oturumuna geçilecek. Dr. Celal Fedai bu oturumda "Yunus'un Şiirlerinde Meydana Getirmenin Estetiği"ni ele alacak.

Mehmet Ali Tuncer ve Birol Cürgül'ün katılacağı "Tiyatroda Yunus Var mı" söyleşinin ardından Saadettin Acar "Sezai Karakoç'ta Yunus", Mahmut Coşkun ve Fatih Baha Aydın "Türk Romanında Yunus", D. Mehmet Doğan "Yunus'un Türkçesi" üzerine konuşacak. Günün son etkinliği ise Doç. Dr. Enes Kala'nın yöneteceği, Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın katılacağı "Yunus Emre'nin İzinde" oturumu olacak.

Festivalin ikinci gününde Dursun Gürlek, Nazif Tunç, İhsan Kabil, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Dursun Ali Taşçı, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Prof. Dr. Mustafa Koç, Mehmet Mazak ve Sadık Yalsızuçanlar'ın katılacağı oturumlar gerçekleştirilecek.

"Yunus'un Çağrısı", Yunus'a Ömür Verenler", "Edebiyatçıların Yunus'u ve "Sinemada Yunus Dili- İrfani Sinema" gibi birçok başlığın ele alınacağı festivalin kapanış günü 31 Aralık'ta ise "2020 Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmesi" yapılacak.

12. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
12. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
12. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
12. İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Yunus Emre, Edebiyat, İstanbul, Tyb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '12. İstanbul Edebiyat Festivali' başladı - Son Dakika


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