"12. İstanbul Edebiyat Festivali"nde Yunus aşığı Burhan Toprak anlatıldı - Son Dakika

"12. İstanbul Edebiyat Festivali"nde Yunus aşığı Burhan Toprak anlatıldı

29.12.2020 19:31

Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde konuştu.

Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde konuştu.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanan festival kapsamında gerçekleştirilen "Ballar Balını Bulan Bir Münevver: Burhan Toprak" başlıklı konuşma, birliğin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Dursun Gürlek konuşmasında Yunus Emre'nin büyük bir şahsiyet, büyük bir Allah dostu ve büyük bir şair olduğunu belirterek, "Bu sıfatların başına istediğimiz kadar büyük kelimesini getirebiliriz, ne kadar getirirsek getirelim onun büyüklüğünü hakkıyla anlatamayız. Yunus Emre tarihimizin, edebiyatımızın, kültür dünyamızın yetiştirdiği öyle bir dehadır ki vefatından 700 sene geçtiği halde unutulmuyor." dedi.

"Yunus Emre ilahileri Türk insanının gönlünü okşuyor"

Yunus Emre'nin, Hz. Peygamber'in Hadis-i Şerif'inde bahsedilen, vefatından sonra da amel defteri kapanmayan bahtiyar insanlar arasında yer aldığını anlatan Gürlek, şunları söyledi:

"Yunus insanın iç dünyasını zenginleştiren, coşturan şiir ve ilahileriyle 700 yıldır aramızda yaşıyor ve bundan sonra da yaşamaya devam edecek. İkinci ömrünü yaşıyor. Ne mutlu böyle bir insana. Türk milletinin kalben gönülden en çok sevdiği insanlardan biridir Yunus Emre. Çünkü onun ilahileri Türk insanının gönlünü okşuyor, kalbine hoş geliyor.

Biz bu özellikleri, bu güzellikleri dolayısıyla Yunus Emre'yi unutmuyoruz, unutmayacağız. Yeni nesiller de Yunus Emre'nin ilahileriyle, hayatıyla, eserleriyle kendilerini dinlendirecekler, sükunete erecekler."

Osmanlıca şiirlerin yer aldığı bir defteri incelediğinde bazı sayfalarında mürekkebin dağıldığını gördüğünü ve bunun defterin sahibinin gözyaşlarından kaynaklandığını ifade eden Gürlek, "Yunus Emre'nin şiirleri, ilahileri insana gözyaşlarını akıttırır, gönüllere hitap eder, kalplere hitap eder, zihinlere hitap eder, herkese hitap eder, cihanşümul bir insandır." şeklinde konuştu.

Yunus aşığı Burhan Toprak

Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek, Türkiye'de Yunus Emre üzerine çok sayıda önemli ismin çalışmalar yaptığını dile getirerek, Yunus Emre ve divanı hakkında en ayrıntılı ve en duygulu eseri yazanın da "Yunus aşığı" olan Burhan Toprak olduğunu söyledi.

Gürlek, Necip Fazıl Kısakürek sayesinde tanıştığı Burhan Toprak'ın önceki isminin Burhan Ümit olduğunu belirterek hayatına dair bilgiler paylaştı.

"Eserleri sonsuza kadar yaşayacaktır"

Necip Fazıl'ın, Toprak'ın çalışmalarına ilişkin "Sahaflar Çarşısı'nın harabesinden Yunus'u kurtarmak suretiyle bir kere daha ispat etti ki devirler ve çarşılar yıkılır, yok olur fakat Yunus gibi büyük şairler, devirlerin ve çarşıların, geçmiş zamanların ve harap olmuş mekanların daima üstünde kalır." ifadelerini aktaran Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim zamanlar ilerler, müesseseler yok olur. Fakat eser yazan öyle kıymetli insanlar ikinci ömürlerini yaşarlar. Yüzyıllarca okunmaya devam ederler. Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Yunus Emre gibi ve diğer tasavvuf büyükleri, İslam büyükleri gibi kıymetli alimlerimiz, şairlerimiz, ehli irfan ve eserleri sonsuza kadar yaşayacaktır.

Diğer bir Yunus Emre hayranı olan merhum üstadımız Necip Fazıl da bilindiği üzere Burhan Toprak'la aynı çeşmeden su içiyor. Üstad "O ve Ben" isimli kitabında ve hatıralarını anlattığı Babıali isimli eserinde Burhan Beye önemli bir yer ayırıyor. Mesela kendisinden 'Gölgem kadar yakınım' diye söz ediyor.

Ne yazık ki Yunus Emre'nin divanını en mükemmel bir şekilde hazırlayıp neşreden ve daha bir takım kıymetli eserlere imza atan, güzel sanatlar akademisinde müdürlük gibi önemli bir göreve getirilen Burhan Toprak, bugünkü genç nesiller tarafından yeteri kadar tanınmıyor. Yunus Emre ilahileri ne kadar fazla ne kadar çok okunursa okunsun usanç vermediği gibi ilk defa okunuyormuş, ilk defa dinleniyormuş gibi insanın kulaklarını ziynetlendiriyor, iç dünyasında manevi dalgalanmalar meydana getiriyor."

"Yunus'un yolundan gitmeliyiz"

Yunus Emre, Burhan Toprak ve Necip Fazıl'a Allah'tan rahmet dileklerini ifade eden Gürlek, "Toprağın altında rahat etmek için, toprağın altını cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmek için Yunus'un yolundan gitmeliyiz. Yunus'un idealini kendimize ideal etmeliyiz ve onun ilahilerini dilimize pelesenk etmeliyiz, devamlı okumalıyız." dedi.

Dursun Gürlek, "Yunus Söyler Dilimiz" üst başlığı etrafında tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin farklı yönlerinin konuşulduğu "Yunus'a Ömür Verenler" başlıklı oturumundaki konuşmasını Yunus Emre'nin "toprağı" konu alan "Teferrüc Eyleyi Vardım" şiirini okuyarak sonlandırdı.

"Yunus'un Çağrısı", Yunus'a Ömür Verenler", "Edebiyatçıların Yunus'u ve "Sinemada Yunus Dili- İrfani Sinema" gibi birçok başlığın ele alınacağı festivalin sona ereceği 31 Aralık Perşembe günü "2020 Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmesi" yapılacak.

Burhan Toprak, İstanbul, Edebiyat, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '12. İstanbul Edebiyat Festivali'nde Yunus aşığı Burhan Toprak anlatıldı - Son Dakika


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