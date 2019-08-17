Son Dakika Haberleri: 12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği
Son Dakika Güncel Haber

12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği

1 saat önce

12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.

12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği, System.String[]
12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı.
Kösedere Köyü'ndeki kortej yürüyüşle başlayan şenliğin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, deniz turizminin yanında gastronomi turizminin önemine dikkat çekti.
Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Yarın son bulacak şenlik kapsamında bu gece Nükhet Duru konser verecek.
Tadım atölyelerinin de yer aldığı etkinlik, Üzüm Güzeli'nin seçilmesi ve Kösedere Güzellik Yarışmasıyla son bulacak.
İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı
17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12. Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]