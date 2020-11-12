12 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı

12 Kasım 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Doğduğun Ev Kaderindir 00:15 Kırmızı Oda 02:30 Doya Doya Moda 03:05 Doya Doya Moda 04:30 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 08:30 Kırmızı Oda 09:30 Masterchef Türkiye 2020 11:30 Doğduğun Ev Kaderindir 14:15 Doya Doya Moda 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir 20:00 Masterchef Türkiye 2020

Son Dakika

Şenol Güneş'ten maç sonrası sert eleştiri: O golü saymıyorum

Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi

Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler