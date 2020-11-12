12 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.11.2020 06:42
12 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

12 Kasım 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

01:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig Özel

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Teknik

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 beIN Teknik

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

11:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

12:00 Süper Lig Özel

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 1. Lig

16:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

20:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

20:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:45 Jaap Uilenberg Var'ın Müdahale Anı

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Maç Saati

23:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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