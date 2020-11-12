Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Gelinim Mutfakta
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
23:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
23:45 Matrix
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika