Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Jurassic Galaxy
00:30 Ölüm Dövüşü
02:00 Jurassic Galaxy
02:10 Ölüm Dövüşü
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:02 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika