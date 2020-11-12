12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

12 Kasım 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Jurassic Galaxy 00:30 Ölüm Dövüşü 02:00 Jurassic Galaxy 02:10 Ölüm Dövüşü 03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 05:02 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Yeni Bir Ev 18:30 Star Haber 20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3 20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3 22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

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