12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

12.11.2020 06:42
12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

12 Kasım 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Jurassic Galaxy

00:30 Ölüm Dövüşü

02:00 Jurassic Galaxy

02:10 Ölüm Dövüşü

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:02 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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