12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

12.11.2020 06:42
12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

12 Kasım 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması Türkiye - Hırvatistan

02:00 Türkiye - Hırvatistan

03:25 Süper Lig Özetler

03:45 Stadyum

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:25 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Futbol Anadolu

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:45 Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 Hava Durumu

19:00 Stadyum

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 Stadyum

23:05 Gündem Futbol

12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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