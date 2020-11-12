Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması Türkiye - Hırvatistan
02:00 Türkiye - Hırvatistan
03:25 Süper Lig Özetler
03:45 Stadyum
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Futbol Anadolu
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:45 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Hava Durumu
19:00 Stadyum
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 Stadyum
23:05 Gündem Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika