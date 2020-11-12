12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

12 Kasım 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Avrupa'dan Futbol 02:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması Türkiye - Hırvatistan 02:00 Türkiye - Hırvatistan 03:25 Süper Lig Özetler 03:45 Stadyum 04:00 TFF 1. Lig Özetler 04:25 İngiltere Premier Lig Özetler 04:55 Futbol Anadolu 05:45 Süper Lig Özetler 06:20 TFF 1. Lig Özetler 06:50 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Goller 09:15 Bundesliga 09:25 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 16:00 Gündem Futbol 17:45 Süper Lig Goller 18:00 Spor Merkezi 18:55 Hava Durumu 19:00 Stadyum 20:00 Spor Akşamı 21:00 Başlama Vuruşu 22:30 Stadyum 23:05 Gündem Futbol

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