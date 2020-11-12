12 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Gönül Dağı

00:15 Tövbeler Olsun

02:50 Fazlası Zarar

04:35 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3'te 3 Tarih