12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali - Son Dakika

12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali

12.11.2020 09:06
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali, System.String[]

BOLU'da, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 48 kişi anısına yaptırılan deprem anıtının içler acısı hali dikkat çekti.

BOLU'da, 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 48 kişi anısına yaptırılan deprem anıtının içler acısı hali dikkat çekti. Anıtı çevreleyen beton bölümler tahrip edilirken, zemine de sprey boyalarla yazılar yazıldı.

?12 Kasım 1999'da merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu'da 48 kişi hayatını kaybetti, 353 kişi yaralandı. Depremin ardından yaşamını yitirenler için Azerbaycanlı ünlü heykeltıraş Said Rüstem'e deprem anıtı yaptırıldı. Umutkent Mahallesi'nde altı müze, üzeri ise anıt olan '12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi', 2001 yılında açılarak hizmete girdi. Anıtın altında yer alan deprem müzesinde yaşanan rutubet ve su sızıntısına önlem alınamadı. Her yıl tartışmalara neden olan deprem müzesi, 11 yılın sonunda kapatılarak anıt yaklaşık 50 metre yanındaki prefabrik bir binaya taşındı. Müzedeki 12 Kasım depremine ilişkin fotoğraf, gazete haberleri ve diğer dokümanlar da prefabrik binaya taşındı. Depremin 21'inci yıl dönümünde, girişi demir kapılarla kapatılan müzenin üzerindeki deprem anıtının içler acısı hali dikkat çekti. Anıt alanındaki zemine sprey boya ile yazılar yazılırken, anıtı çevreleyen beton kısımlar ise tahrip edildi. Merdivenlerdeki ve beton bölgelerdeki kırıklar da dikkat çekti. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta zarar verildiğini görenler tepki gösterdi.


12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali
12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali

Deprem, Kasım, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 Kasım Deprem Anıtı'nın içler acısı hali - Son Dakika


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