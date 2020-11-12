12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı (2) - Son Dakika

12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı (2)

SİRENLER ÇALDI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin 21'inci yıl dönümünde gün boyunca anma törenleri düzenlendi.

SİRENLER ÇALDI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin 21'inci yıl dönümünde gün boyunca anma törenleri düzenlendi. Kentte düzenlenen son tören ise deprem saati olan 18.57'de Belediye Meydanı'nda oldu. 21 yıl önce 7.2 büyüklüğündeki depreminin meydana geldiği saatte Düzce İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ne bağlı ekipler araçlarıyla 1 dakika boyunca siren çalarak saygı duruşunda bulundu.



Son Dakika

Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım

Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti

Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada

73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?

Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir