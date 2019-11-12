Son Dakika Haberleri: 12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü
Son Dakika Güncel 12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü - Son Dakika

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü

6 saat önce

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Bolu Valisi Ahmet Ümit, mesaj yayımladı.

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü, System.String[]

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Bolu Valisi Ahmet Ümit, mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, Bolu'da 48 vatandaşın hayatını kaybetmesine, 353 vatandaşın da yaralanmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki Düzce Depremi'nin üzerinden yirmi yıl geçtiğini hatırlattı.

"Ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan bu büyük depremde kaybettiğimiz canların acıları hala yüreğimizdedir" diyen Ümit, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimiz, bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi bu felaketten sonra da olağanüstü bir gayret göstererek birlik ve beraberlik içinde hareket edip hızlı bir şekilde yaraları sarmıştır. Ancak depremin bıraktığı acılar hala yüreğimizde yaşamaya devam etmektedir. Yaşadığımız bu depremler neticesinde ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağı üzerinde bulunuyor olması, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemizi, bugün ve gelecekte de bu tür felaketlerin yaşanma ihtimalinin bulunduğu gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmememizi gerekli kılmaktadır. 12 Kasım Depremi'nin 20'nci yıl dönümünde yüce Rabbimden aynı acının ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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