12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz

"Hedefimiz Avrupa"

"Devre arası 1-2 transfer yapabiliriz" "Şampiyonluk yarışı zor geçecek" "Remy'nin gol krallığında güçlü rakipleri var" "Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk" "Başkanımız Hasan Kartal ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu" "Taraftarımıza iyi bir Rizespor izlettirmek istedik" "Tomas hoca doğru karar"

Atakaş Hatayspor, rahat bir sezon geçirmek istiyorHatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyorTeknik direktör Ömer Erdoğan: Daha iyi bir Hatayspor izlettireceğiz

VIDA'NIN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTITürkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.

A MİLLİ TAKIM18.30 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FORMULA 109.40 İstanbul Grand Prix'i için Borsa İstanbul'da gong sesi çalınacak.14.00 F1 için basın toplantısı düzenlenecek.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için çalışmalarını sürdürecek.15.00 Başkan Mustafa Cengiz ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyeleri toplantıda bir araya gelecek. (TÜRK TELEKOM)

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürecek.(15 dk basına açık)

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR-Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklar sürecek

ÇAYKUR RİZESPORKaradeniz ekibi, milli maç arası nedeniyle Antalya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde sezon 8'inci hafta maçlarıyla devam edecek.

BASKETBOLTHY EuroLeague23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOLCEV Kupası19.00 Khimik - Galatasaray HDI SigortaMisli.com Sultanlar Ligi15.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA

APRANTİ İSMAİL ÇİZİK HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından Urfa'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti. Son yarışını kazanan ama trafik kazasına yenik düşen İsmail Çizik toprağa verildi. Çizik'in ailesinden röportajlar ve kazandığı son yarışın görüntüleri abonelerimize geçilecek