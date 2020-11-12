12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

12.11.2020 09:26
12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz "Hedefimiz Avrupa" "Devre arası 1-2 transfer yapabiliriz" "Şampiyonluk yarışı zor geçecek" "Remy'nin gol krallığında güçlü rakipleri var" "Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz

"Hedefimiz Avrupa"

"Devre arası 1-2 transfer yapabiliriz"  "Şampiyonluk yarışı zor geçecek" "Remy'nin gol krallığında güçlü rakipleri var" "Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk" "Başkanımız Hasan Kartal ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu" "Taraftarımıza iyi bir Rizespor izlettirmek istedik" "Tomas hoca doğru karar"

Atakaş Hatayspor, rahat bir sezon geçirmek istiyorHatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyorTeknik direktör Ömer Erdoğan: Daha iyi bir Hatayspor izlettireceğiz

VIDA'NIN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTITürkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.

A MİLLİ TAKIM18.30 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FORMULA 109.40 İstanbul Grand Prix'i için Borsa İstanbul'da gong sesi çalınacak.14.00 F1 için basın toplantısı düzenlenecek.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için çalışmalarını sürdürecek.15.00 Başkan Mustafa Cengiz ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyeleri toplantıda bir araya gelecek. (TÜRK TELEKOM)

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürecek.(15 dk basına açık)

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR-Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklar sürecek

ÇAYKUR RİZESPORKaradeniz ekibi, milli maç arası nedeniyle Antalya'da kamp çalışmalarına devam ediyor

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde sezon 8'inci hafta maçlarıyla devam edecek.

BASKETBOLTHY EuroLeague23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOLCEV Kupası19.00 Khimik - Galatasaray HDI SigortaMisli.com Sultanlar Ligi15.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA

APRANTİ İSMAİL ÇİZİK HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'daki koşularda at binen apranti İsmail Çizik, koşuların bitmesinin ardından Urfa'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti. Son yarışını kazanan ama trafik kazasına yenik düşen İsmail Çizik toprağa verildi. Çizik'in ailesinden röportajlar ve kazandığı son yarışın görüntüleri abonelerimize geçilecek


Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya Açık artırmaya çıkan 'Gülün Ruhu' isimli pembe elmas, 26 milyon dolara satıldı Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti         
09:12
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı         
08:37
Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı Meteoroloji'den 9 il için sağanak ve lodos uyarısı         
08:03
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Malatya'da kadın cinayeti: Hiç acımadan 73 yaşındaki eşine kıydı Malatya'da kadın cinayeti: Hiç acımadan 73 yaşındaki eşine kıydı         
02:20
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı Salma Hayek defalarca koronavirüs testi yaptırdı         
16:51
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 09:30:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei