Son Dakika Haberleri: 12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
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12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

8 saat önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecekFENERBAHÇESarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına...

12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek

BASKETBOL

10.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

09: 30 Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da sürüyor

- 7DAYS EUROCUP

20.00 Tofaş - Partizan

22.45 Nanterre 92 - Darüşşafaka Tekfen

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Falco Szombathely

20.00 Rasta Vechta - TEKSÜT Bandırma

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Beşiktaş

18.00 VakıfBank - Karayolları

18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor

19.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta


Batı Çalışma Grubu, İzlanda, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
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