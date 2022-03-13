12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ

13.03.2022 15:14

TOKAT'ta 12 katlı binanın istinat duvarlarında çatlaklar oluştu.

TOKAT'ta 12 katlı binanın istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik tedbiri alıp inceleme yaptı.

Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı. Çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten apartman yöneticisi Hamza Kaçar "AFAD ekipleri geldi. İnceleme yaparak güvenlik tedbirleri aldı. Gereken yapılacak. Sökülmesi gerekiyorsa sökülecek. Kimseye zarar vermeden tadilatının yapılmasını istiyoruz" dedi.

12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ
12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ
12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ
12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ
12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ

YORUMLAR
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İnceleme, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 KATLI BİNADA 'ÇATLAK' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika
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