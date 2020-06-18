12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Kayseri'de 12. kattan düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti KAYSERİ - Kayseri'de 12. kattan düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Zeren Geçidi Şehzade Sitelerinde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Nagehan A., oturduğu binanın 12. kadındaki balkonundan düştü. Vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nagehan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Nagehan A.'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, ceset yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti