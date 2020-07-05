12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı - Son Dakika

12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı

- 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı Polisin durdurduğu minibüslerde cezalara rağmen şaşırtan manzaralar Esenyurt ve Fatih'te fazla yolcu taşıyan minibüslere binlerce lira ceza yağdı Sosyal mesafesiz bir şekilde yasal sınırlarının üzerinde yolcu alan minibüslere yönelik trafik...

- 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı

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Polisin durdurduğu minibüslerde cezalara rağmen şaşırtan manzaralar

Esenyurt ve Fatih'te fazla yolcu taşıyan minibüslere binlerce lira ceza yağdı

İSTANBUL - Sosyal mesafesiz bir şekilde yasal sınırlarının üzerinde yolcu alan minibüslere yönelik trafik polislerinin yaptığı uygulamada ısrarla fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında binlerce lira para cezası kesildi. Esenyurt'taki uygulamalarda 12 kişilik minibüslerden toplamda 30'dan fazla yolcunun çıkması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri son günlerde sıkça gündeme gelen haddinden fazla ve yeni tip korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Trafik ekipleri Fatih ve Esenyurt'ta minibüsleri tek tek durdurup kontrolde bulundu. Haddinden fazla yolcu alan minibüslere ilgili madde uyarınca 3150 lira para cezası kesildi.

12 yerine 30 yolcu çıktı

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde ekiplerin durdurduğu bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. İç içe sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ayrıca minibüs sürücüsünün çalışma belgesi olmadığı gerekçesiyle aracı da bağlanarak bin 332 lira idari para cezası da uygulandı. Minibüs sürücüsü metrobüs ve belediye otobüslerinin de dolu olduğunu ifade ederek, " Tamam biz de alıyoruz" dedi.

Yolcular şikayetçi

Fazla yolcu çıkan minibüsten inen bir yolcu ise durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, " Genel olarak bir problem var az geliyor çok sayıda gelmiyor yolcu minibüsleri. Bunu daha çoğaltmaları lazım. Bu yoğunlukta her gün işe gidip geliyoruz. Şu an ki durum hepimizi tedirgin ediyor" diye konuştu.

"Şu an metropol bir şehirdeyiz"

Fazla yolcusu çıkan minibüslerden yolcular indirilerek parası iade edildi. Doğan Araslı Bulvarı'ndan durdurulan bir minibüste ise 12 yerine toplam 26 yolcu çıktı. 3150 lira para cezası uygulanan minibüs sürücüsü yolcuları mecburiyetten aldığını belirterek, " Yolda yolcu var alamıyoruz alıyorsun bir türlü. Sadece minibüs değil tüm toplu taşımalar dolu" şeklinde konuştu. Fazla yolcu almalarının normal zamanlarda da yasak olduğu hatırlatılan sürücü, " Şu an metropol şehirdeyiz yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin" ifadelerini kullandı.

Esenyurt, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı - Son Dakika
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