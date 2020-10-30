15 dakika arayla iki ceza - Son Dakika

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde bir minibüste tam 35 kişi çıkarken, minibüs şoförü 15 dakika önce uyarılıp ceza yemesine rağmen akıllanmayarak bir kez daha ceza yedi. Sağlığını hiçe sayan yolcuların ise şoförlere değil polislere tepki göstermesi pes dedirtti.

İstanbul'da hızla artan korona virüs vaka sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı görüntüler oluştu. Sabah durdurulan bir minibüste 35 yolcu çıkarken, akşam iş çıkışı saatinde yapılan uygulamada 34 yolcu dolu minibüs durdurularak işlem yapıldı.

15 dakikada ikinci cezada durduramadı

Sivil Trafiğe bağlı Denetleme Ekipleri artan vaka sayılarının ardından denetlemelerini sıklaştırarak minibüs şoförlerine göz açtırmıyor. İlçenin çeşitli noktalarına uygulama noktası kuran polis ekipleri sık sık minibüsleri durdurarak denetim yapıyor. Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi. Ancak uslanmayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine yine yakalandı. Pişkin şoför ise "Amirim 15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik beni affet" demesine rağmen cezadan kurtulamadı. Minibüsten indirilen yolcuların ise polis ekiplerine tepki göstermesi pes dedirtti.

(Erdal Can İçelli/İHA)