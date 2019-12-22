12 kişilik mürettebat, İtalya Sahil Güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı - ROMA - Son Dakika

İtalya'da hafta sonu boyunca etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağacın düşmesi sonucu 62 yaşındaki bir kişi ağacın altında kalarak can verdi.

Dün de 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Ülkede dün de Friuli Venezia Giulia bölgesinde arabasını çekmeye çalışırken sel sularına kapılan bir kişi ile Toskana bölgesinde nehre düşen bir motosikletli hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Sardinya adasındaki Cagliari limanına yükünü boşalttıktan sonra İspanya'ya doğru hareket eden İtalyan bandıralı "CDRY BLUE" isimli ticari gemi, denize açıldıktan kısa süre sonra dalgalı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limana dönmek istedi. Söz konusu gemi, limana ulaşamadan deniz ve kayalıklar arasında sıkışıp kalırken, 12 kişilik mürettebat, İtalya Sahil Güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.