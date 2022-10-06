12 kişilik 'tefeci' şebekesinin 8 üyesi aynı aileden - Son Dakika
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12 kişilik 'tefeci' şebekesinin 8 üyesi aynı aileden

06.10.2022 14:59
12 kişilik 'tefeci' şebekesinin 8 üyesi aynı aileden

İZMİR ve Aydın'da, polisin tefecilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'inin aynı aileye mensup oldukları öğrenildi.

İZMİR ve Aydın'da, polisin tefecilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'inin aynı aileye mensup oldukları öğrenildi. Şebekenin emeklileri hedef aldığı, mağdurlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin de olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin, acil nakit para ihtiyacı bulunan ve çoğu emekli olanlara yüksek faizle para vererek senet imzalattırdıklarını, ödeyemeyenleri icraya verip, maaşlarında kesinti yaptırdıklarını belirledi. Bu yolla 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilerin teknik ve fiziki takibinin ardından, bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesinde önceden belirlenen adreslerde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOBÜS DURAKLARINA İLAN ASMIŞLARYeni detayları ortaya çıkan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren 8 şüphelinin aynı aileye mensup oldukları belirtildi. Şebekenin başında F.A.'nın olduğu, eşi V.A.'nın da bu şebekede yer aldığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin hedef kitlesinin emekliler olduğu, bu kişilere ulaşmak için hem Facebook'ta reklam yaptıkları, hem de otobüs duraklarına ilan astıkları öğrenildi. Bankadan kredi çekemeyen emeklilerin bu şekilde şebeke üyelerine ulaştığı, ardından da şebeke üyelerince kendilerine boş senet veya muvafakatname imzalatılıp, emekli maaşlarına haciz konulduğu ortaya çıktı. Şebekeden para alan ve mağdur edilen bir kişinin, aldığı paranın çok üzerinde borca sokulduğu, paranın her ay emekli maaşından çekildiği belirtildi.2 BİN LİRAYA 92 BİN LİRA ÖDEMİŞBazı mağdurların emekli maaşlarının tamamına haciz uygulandığı, bazılarının ise maaşının büyük bölümünün bloke edildiği aktarıldı. Şebekenin lideri olan F.A.'nın, yakalanmamak adına mağdurlarının emekli maaşına haciz koydurmadığı ve alacaklı olarak aile bireylerini gösterdiği de operasyon kapsamında ortaya çıktı. Bazı mağdurların okuma-yazmalarının olmadığı öğrenildi. Şebekenin bu yöntemle sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şebekeden borç alan mağdurların yıllarca şebekeye ödeme yaptıkları, bir şüphelinin 2 bin lira için 92 bin lira ödediği de aktarıldı. Aynı aileye mensup oldukları öğrenilen F.A., E.F., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., V.A. ve Z.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 kişilik 'tefeci' şebekesinin 8 üyesi aynı aileden - Son Dakika

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