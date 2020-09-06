12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 12 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat polislerinin özel eğitimli köpeklerle düzenlediği, dronla da havadan gözetleme yapılan operasyon anı, anbean kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde geçen hafta yapılan operasyonda; Afyonkarahisar merkezli Kütahya, Konya ve İzmir olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen baskınlarla 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kamil E. (37), Mehmet E. (22), Mustafa Ç. (29), Orhan K. (27), Muhammed Y. (30), Hasan Hüseyin K. (33), Halil İbrahim B. (26), Cüneyt A. (27), Oğuz U. (34), Rıdvan S. (35), Onur Ç. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevinde olan Savaş G. (33) hakkında aynı suçtan tutuklama kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat polisleri ve özel eğitimli köpekler ile destek verilen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu evlere baskın anları, kaydedildi. Şüphelilerin kaçma ihtimali üzerine dronla havadan da gözetleme yapılan operasyonda bazı evlerin kapılarının koçbaşıyla kırıldığı görüntülere yansıdı.

Operasyonda, baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, yeşil reçeteye tabi 40 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.