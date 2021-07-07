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12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi - Son Dakika

12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi

07.07.2021 11:08
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi, System.String[]

EDİRNE (İHA) – Bulgaristan'dan getirildiği iddia edilen sahte içkiler, Tekirdağ'da 12 kişinin ölümüne neden olurken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gelen tırda yapılan aramalarda, onlarca kişiyi zehirleyecek kadar sahte alkol ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) – Bulgaristan'dan getirildiği iddia edilen sahte içkiler, Tekirdağ'da 12 kişinin ölümüne neden olurken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gelen tırda yapılan aramalarda, onlarca kişiyi zehirleyecek kadar sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 12 kişinin zehirlenip ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan getirildiği iddiası üzerine, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda son günlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, dedektör köpekleri ve x-ray cihazları yardımı ile yurda giriş yapan tırlar ve araçlar didik didik aranıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tırlarda yapılan aramalarda, yasal yükün altına zulalanmış, toplam 36 bin 500 adet oto yedek parçası, 697 adet akıllı cep telefonu, 545 adet telefon kılıfı, 289 parça porselen takımı, 3 gümüş külçe ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, riskli görülerek aranan iki tırda, gümrük idaresine beyan edilmeyip vergileri ödenmeyen 184 litre alkollü içeceğe de el konuldu. Ayrıca başka bir tırda da toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu yaklaşık 8 milyon 800 bin Türk Lirası tutarında kaçakçılık girişimine engel olunurken, sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi

Bulgaristan, Hamzabeyli, Tekirdağ, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan ele geçirildi - Son Dakika


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