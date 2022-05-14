12. Kocaeli Kitap Fuarı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na, şair Ahmet Selçuk İlkan katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok yazar, yayınevi, imza günü ve diğer etkinliklerle devam eden 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nda şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan "Nasıl Şair Oldum" söyleşisi ve şiir dinletisinde sevenleriyle buluştu.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki fuarda İlkan, şiir dinletisiyle vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

"Hani Bizim Sevdamız" adlı şarkıyı seslendiren İlkan, bu eseri Kocaeli halkına, fuarı düzenleyen ve görev alan herkese hediye etti.

"Artık Sevmeyeceğim" adlı eserle sevenlerine veda eden İlkan, belediyeye sanata destek verdiği için teşekkürlerini iletti.