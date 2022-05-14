12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
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12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

14.05.2022 12:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından kitapseverlerle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından kitapseverlerle buluştu.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kapılarını açan fuar, 673 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ana teması "şiir" olarak belirlenen fuar, 22 Mayıs'a kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yaptığı açıklamada, kitapla tekrar buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kitap Fuarı'nı 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirten Uysal, "Çok yoğun katılım olduğunu görüyoruz, bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor." dedi.

"1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz"

Fuarın içeriğinin çok zengin olduğunu vurgulayan Uysal, "Edebiyat burada, sanat burada, tarih burada, tiyatro burada, şiir burada. İnsana dair ne varsa her şeyi bulacak bütün Kocaeli ve Doğu Marmara. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bir önceki fuarımızda 850 binin üzerinde bir katılım olmuştu. Pandemiden sonra insanların kültüre, kitaba olan açlığını gördük. 1 milyonun üzerinde bir katılımcı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Gülseli Güzel de çocuğuyla sabah erkenden fuar alanına geldiklerini belirterek, "O da ilk defa böyle bir ortama şahit oluyor. Çok mutluyuz. Ben çok özlemişim kitaba dokunmayı." diye konuştu.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.kocaelikitapfuari.com" adresinden ulaşılabilir.

12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


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