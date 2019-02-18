Son Dakika Haberleri: 12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası

12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki piknik alanlarının bulunduğu bölgede, 12 köpeğin zehir verilerek, telef edildiği ve 50 köpeğin de kaybolduğu ileri sürüldü.

12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki piknik alanlarının bulunduğu bölgede, 12 köpeğin zehir verilerek, telef edildiği ve 50 köpeğin de kaybolduğu ileri sürüldü. Bölgedeki köpekleri beslediğini belirten avukat Tuğba Gülsoy, "Farklı noktalarda organize olarak zehirlenmişler. Diğer köpeklerin de öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi. 

Keçiören'e bağlı Bağlum Mahallesi'nde, yazlık villalar ve piknik alanlarının bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, önceki gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir verilerek, telef edildiği öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 12 köpek ölüsünün bulunduğu ve yaklaşık 50 köpeğin de kaybolduğu belirtildi. Bölge sakinleri ise köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmasını istedi. 

Bölgede köpekleri besleyen hayvanseverlerden avukat Tuğba Gülsoy, hayvanların bakımını yaptıklarını söyledi. Köpeklerin neredeyse hepsinin aşılı ve zararsız olduğunu belirten Gülsoy, "Köpeklerin çoğuna kulübe de yapmıştık. Cumartesi sabah erken saatlerde villa sahiplerinden biri köpek ölüleriyle karşılaşmış. Yaptığımız aramalarda 12 köpeğin ölüsünü bulduk. Farklı noktalarda organize bir şekilde zehirlenmişler. Tek bir insanın yapmış olması mümkün değil. Umarım belediye yapmamıştır. 2 köpeği inceleme için otopsiye gönderdik. Diğer köpeklerin de öldürülmüş olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Son Dakika! Manisa'da Uçak Düştü Yönündeki İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]