Son Dakika Haberleri: 12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası Ölen Köpek Sayısı 19'a Yükseldi-2

12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası Ölen Köpek Sayısı 19'a Yükseldi-2

1 saat önce

'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası ölen köpek sayısı 19'a yükseldi-2(Tür: Ankara)

'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası ölen köpek sayısı 19'a yükseldi-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

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