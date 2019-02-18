12 Köpek Zehir Verilerek, Telef Edildi' İddiası Ölen Köpek Sayısı 19'a Yükseldi-2
1 saat önce
'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası ölen köpek sayısı 19'a yükseldi-2(Tür: Ankara)
'12 köpek zehir verilerek, telef edildi' iddiası ölen köpek sayısı 19'a yükseldi-2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:28 Kaynak: DHA
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