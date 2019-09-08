12 Köyü Musabeyli ile Gaziantep'e bağlayacak köprü tamamlanmak üzere

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 12 Köyü Musabeyli ile Gaziantep'e bağlayacak köprünün yapımı tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.



İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, köprünün yapıldığı Musabeyli içlisine bağlı Gündeğer köyünde giderek incelemelerde bulundu.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Bu yıl yaşanan aşırı yağuşlar nedeniyle 60 yıllık köprünün yıkılarak yerine yenisinin yapıldığını ifade ederek, "Yapımı devam eden köprüde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile birlikte incelemelerde bulunduk. Afrin çayı üzerinde Gündeğer köyü ile Yassıca köyü arasında 60 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde 8.89 metre yüksekliğinde 4 ayaklı olacak. Önümüzdeki ay içerisinde köprü faaliyete gecek, emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Yeni köprünün Musabeyli ilçesinin 12 köyü ile Musabeyli ilçesine Gaziantep'e bağlayacağını ifade ederek, " 60 yıllık köprü yıkılarak yerine yenisini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay köprü tamamlanarak hizmete açılacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte incelemelerde bulunduk. Köprünün yapımında emeği, katkısı oan valimize, milletvekillerimize, AK Parti il başkanımıza, il genel meclisi üyelerimize ve özel idare personeline teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS