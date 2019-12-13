12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi... - Son Dakika
Son Dakika Spor 12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi... - Son Dakika Spor

12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi...

6 saat önce

10 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "9-10" işaretleyen bir Misli.com üyesi, sistemli iddaa kuponundaki 9 maçın tutmasıyla 10 bin 488 TL kazanmıştı.

12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi..., System.String[]

10 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "9-10" işaretleyen bir Misli.com üyesi, sistemli iddaa kuponundaki 9 maçın tutmasıyla 10 bin 488 TL kazanmıştı.


Tüm maçlar tutsaydı tam tamına 163 bin 468 lira kazanacaktı!


Yok artık dedirten sistem kuponu için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

12 MAÇ, 11 KUPON, 26 BİN TL KAZANÇ!


Çok güvendiğiniz bir iddaa kuponunu kaç kere oynarsınız?


Yoksa sadece misli miktarını yükseltip mi oynarsınız?


Bir Misli.com üyesi, aynı kuponunu 1 değil - 2 değil - tam 11 defa oynadı ve 12 maçlık kuponunda hiç fire vermeyerek 26 bin TL'ye yakın kazanç elde etti!


Sivasspor galibiyetiyle başladı, Göztepe galibiyetiyle devam etti... Tottenham, Bayern ve Juventus maçlarına "2.5 ÜST" oynadı... Hatayaspor kazanır dedi, finali AZ Alkmaar ile yaptı!


12 maçlık kuponunda fire yok, kupona o kadar güvendi ki, aynısından 11 defa oynadı!


Toplam kazancı ise 25 bin 923 TL oldu...


Böylesi görülmedi, işte o kupon...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için


Devler Ligi'nde Tottenham'ın golüne katkı yapan top toplayıcı çocuk, takım yemeğinde...

Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:20 
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