12 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:00 Özel Röportaj

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

03:00 Futbolun Şehirleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Taraftar

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Haftanın Öyküleri

09:15 Süper Lig Maç Sonu

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Özel Röportaj

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:00 Futbolun Şehirleri

16:30 Özel Röportaj

17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

20:45 Başakşehir - Copenhagen

21:00 beIN Manşet

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Başakşehir - Copenhagen

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:00 B. Dortmund - PSG

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi