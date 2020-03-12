12 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
02:00 Özel Röportaj
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:45 Maç Saati
03:00 Futbolun Şehirleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Taraftar
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
08:45 Haftanın Öyküleri
09:15 Süper Lig Maç Sonu
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Özel Röportaj
10:30 Haftanın Öyküleri
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
11:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:00 Futbolun Şehirleri
16:30 Özel Röportaj
17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
20:45 Başakşehir - Copenhagen
21:00 beIN Manşet
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Başakşehir - Copenhagen
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
23:00 Taraftar
23:00 B. Dortmund - PSG
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi