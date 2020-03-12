12 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Gece Haberleri

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

01:15 Tarafsız Bölge

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

07:48 Afiş

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Günlük

17:00 Günlük

17:30 Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

20:45 Tarafsız Bölge

20:45 Gece Görüşü