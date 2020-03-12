12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
9 dakika önce
12 Mart 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:30 Gelinim Mutfakta
02:45 Hizmetçiler
03:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
05:00 Tatlı İntikam
05:45 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Afili Aşk
23:45 Zalim İstanbul
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