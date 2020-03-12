12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

9 dakika önce

12 Mart 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:30 Gelinim Mutfakta

02:45 Hizmetçiler

03:00 Gelinim Mutfakta

04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:00 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Afili Aşk

23:45 Zalim İstanbul

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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