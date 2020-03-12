12 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 12 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Mart 2020 Star Yayın Akışı

9 dakika önce

12 Mart 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Kaçış Planı 2

01:50 Sevdim Seni Bir Kere

02:30 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Kiralık Aşk

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

20:00 Dizi

20:00 Ketenpere

22:30 Ketenpere

23:45 Sefirin Kızı

Kiralık Aşk, Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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