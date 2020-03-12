12 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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12 Mart 2020 Star Yayın Akışı
9 dakika önce
12 Mart 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Kaçış Planı 2
01:50 Sevdim Seni Bir Kere
02:30 Sevdim Seni Bir Kere
02:50 Kiralık Aşk
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
20:00 Dizi
20:00 Ketenpere
22:30 Ketenpere
23:45 Sefirin Kızı
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