12 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

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12 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı
9 dakika önce
12 Mart 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:20 Merhamet
04:40 Yalan Dünya
06:00 Hırsız Polis
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Merhamet
19:00 Kelime Oyunu
20:45 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
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