12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

12.03.2021 06:42
12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

12 Mart 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 Olympiacos - Arsenal

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

04:15 UEFA Avrupa Ligi

04:30 Fransa'dan Futbol

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Maç Saati

15:00 Taraftar

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

16:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

17:45 Serie A Haftanın Golleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Man. United - Milan

21:00 Süper Lig

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Man. United - Milan

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:50 Olympiacos - Arsenal

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Juventus - Porto

23:45 UEFA Avrupa Ligi

12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, UEFA, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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