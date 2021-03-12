12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 Olympiacos - Arsenal

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

04:15 UEFA Avrupa Ligi

04:30 Fransa'dan Futbol

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Maç Saati

15:00 Taraftar

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

16:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

17:45 Serie A Haftanın Golleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Man. United - Milan

21:00 Süper Lig

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Man. United - Milan

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:50 Olympiacos - Arsenal

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Juventus - Porto

23:45 UEFA Avrupa Ligi