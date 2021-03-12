12 Mart 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

12 Mart 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
12.03.2021 06:42
12 Mart 2021 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
01:00 Gece Görüşü
03:00 Gece Haberleri
05:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:45 Gece Görüşü
20:45 Akıl Çemberi
Son Dakika Ünlüler takımından Barış Özbek, rahatsızlığından dolayı Survivor'dan diskalifiye edildi Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş