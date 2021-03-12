12 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:10 Yok Olmadan Keşfet

02:35 Türkan Hanım'ın Konağı

02:35 Miraç Kandili Özel Programı

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:05 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:35 Teşkilat